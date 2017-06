Eesti riik ütles lastele ei

Hea lugeja! Ma joonistan siia alla nüüd ühe kasti. Sinna sisse palun Sul kirjutada, kus ja kuidas Sa lapsena tööd tegid.

Olen kindel, et enamikul on, mida siia kasti kirjutada. Olen ka kindel, et see on üks neid kogemusi, mida oma lapsepõlvest mäletame. Kindlasti oleme sellest oma lastele, sõpradele ja tuttavatele korduvalt rääkinud. Mis peaasi, oleme sellest kõvasti õppinud, inimese ja kodanikuna arenenud.

Muidugi juhtub, et lastele töö andjate seas on küünilisi kaabakaid, kes püüavad neist viimast välja pigistada, kes jätavad neile maksmata lubatud raha või sunnivad neid tegema päriselt ohtlikke asju.