Eesti rändrahnu-disaini vanaisa

Aasta alguses sai rahvas teada, et Eesti uue brändi läbivaks motiiviks on rändrahnud. „Eesti on maailma kõige rahnurohkem riik,“ põhjendas Eesti disainimeeskonna juht Alari Orav. Suurtest kividest vaimustunud eestlasi on aga olnud varemgi, ja seda juba sadakond aastat tagasi.

Enam kui kolme aastakümne jooksul võis Eestimaa rändrahnude juures suviti askeldamas näha kummalist meest. Kaabu peas ja fotoaparaat õlal, saabus ta kohale, kõndis ümber suure kivi, vaatas ja mõõtis seda hoolikalt. Palus siis uudistavatel kohalikel kivi otsa ronida ja tegi pildi ära. Kivipildistaja oli Jüri Ehrenpreis (1868–1940), keda rahva seas kutsuti ka kivide vanaisaks.