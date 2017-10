Eesti pistisevõtu rekordiomanik anti sama asja eest juba teist korda kohtu alla

Sel suvel avastas Tiit Elias (53) midagi täiesti ootamatut. Augusti keskel tegi ta järelepärimise karistusregistrisse. See on avalik andmebaas, kust iga inimene saab näha, kes kui suurt karistust kannab.

Elias vaatas enda karistust. Register kinnitas, et Harju Maakohus mõistis talle 3. juunil 2014 kolme aasta pikkuse vanglakaristuse.

Türmi ei pidanud Elias minema, sest tegemist oli tingimisi vangistusega. Tingimisi karistuse tähtaeg algab hetkest, kui kohtuotsus teatavaks tehakse.

Kohtuotsus ütleb, et Rimi kaupluste ehitamise eest vastutades sai ta ehitajatelt ja tarnijatelt kokku 531 000 eurot meelehead. Sellega püstitas Elias Eesti mitteametliku rekordi pistisevõtmises, mis püsib seniajani, sest Tallinna Sadama eksjuhte pole süüdi mõistetud. Endisele kapo komissarile Indrek ­Põdrale ja Tallinna ekslinnapeale Edgar ­Savisaarele süüks pandud pistisesummad jäävad Eliase omale alla.

Eliase karistus polnud mingi sürpriis.

Ootamatu oli hoopis see, kuidas 2017. aasta augusti lõpuks kadus karistusregistrist kirje, et Eliast on eales karistatud.

Ekspress kontrollis selle väite üle – Eliase karistuse kohta pole seal tõesti enam ühtegi rida.

See on sama jahmatav, nagu haihtuks mõni auto vupsti maanteeameti liiklusregistrist.