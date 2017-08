31. detsember. Lendasin Eestist ära marsruudil Tallinn-Moskva-Kiiev-Dubai-Muscat-Salalah. Salalahis olid agendid vastas, meid viidi sadamasse ja läksime laeva nimega CS Niva. Meid on 8 meest. Laev on 5+ (elamine, söök, meeskond, kõik on hea).

1. jaanuar. Jõudsime hilisõhtul Mombasasse. Agent viis relvad ära ja meie läksime linna uut aastat tähistama.

2. jaanuar. Lõuna paiku väljus laev sadamast. Oleme rannikust 1–4 miili kaugusel. Mitte midagi ei toimu. Puhkame, on pohmell.

3. jaanuar. Terve päeva voodis. Vaatasin filme. Riigimehed 1.–4. osa.