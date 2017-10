Eesti noored müüvad veebis keha ja leiavad, et see on okei

Täiskasvanutele mõeldud veebi­lehtedel ja jututubades olid sponsorlust otsivad ja tasulist seksi pakkuvad kuulutused tavapärased juba 1990ndate lõpus.

Äpid-snäptšätid on roninud püünele pigem kordamööda koos nutitelefonide levikuga. Osal neist on suurem menu pigem möödas, osa on praegu trendikad (Instagram, Tinder, Grindr) ja osa alles koguvad populaarsust.

„Meestelt peabki raha ära võtma,“ leiab intiimteenuseid müüv Kelli. Trendikad äpid ja veebiplatvormid on kõigest tööriist selle jaoks.