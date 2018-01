Jäär

Leiad omale vanalinnas pidutsedes ägeda soome mehe. Viid ta enda juurde koju, aga kui sa tahaks hakata tõsiselt möllama, on soomlane sul voodis juba magama jäänud.

Sõnn

Leiad linnast suure ameeriklase nokkmütsiga, millele on kirjutatud Make America Great Again. Oled entusiastlik ja viid ta enda juurde koju. Voodis avastad, et mehe isiklik Ameerika on üsna tilluke, aga siis on juba hilja, et midagi teha.