Eesti ministrite juhtumised Euroopa Liidu eesistumise eel

Fotomontaaž

Maailmas on vähe asju, mis oleks igavamad kui Euroopa Liidu eesistumine, ja Eesti ametnikud on nii äraneetult tublid, et korraldavad veatu ilma ühegi konaruse (ja värvita) eesistumise. Jumal tänatud, et meie poliitikud aeg-ajalt vähemalt komistavad.