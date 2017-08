Eesti mehe suur elumuutus – naine Ameerikast koos 2500 lehmaga!

Erik Raudsepp (26) on harilik Tartu noormees. Lõpetas Hugo Treffneri gümnaasiumi ning läks siis Tartu ülikooli arvutiteadust ja äri õppima. Lahtise peaga poiss unistas karjäärist ettevõtluses või koguni Eesti peaministriks saamisest.

Nüüd liigume 8000 kilomeetrit eemale teise maailma otsa. Seal, Ameerika keskosas Nebraska osariigis elas üks samuti täiesti harilik Ameerika maatüdruk Hannah ­Connealy (26). Lapsepõlves karjatas linalakk avaratel rohumaadel pere lehmi ning elas nagu täielik maakas. Siis läks suurlinna ülikooli spordifüsioloogiat õppima ja unistas karjäärist sellega haakuval alal.

Vahel korraldab elu huvitavaid asju – nüüd on nad mõlemad Raudsepad. See juhtus nii, et Erik oli selle kümnendi alguses Tartus hakkaja üliõpilasaktivist. Muu hulgas üliõpilasesinduse esimees. Selles rollis pidas ta kord Taaralinnas sealsetele välistudengitele kõne.

Arvake ära, kes oli saali kuulama sattunud. Hannah. Ta tahtis Ameerika ülikoolis käies veeta ühe semestri kusagil välismaal.

Küsis oma koolis: „Millisesse riiki pole keegi veel õppima läinud?“