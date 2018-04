Eesti magamistoa-träpi rahvalaulik nublu

Uue põlvkonna träpimaastikul on nublu iseäranis huvitav fenomen, poole tegutsemis­aasta jooksul on ta virtuaalmaastikel rohkem tähelepanu pälvinud kui mõni aastaid tegutsenud artist.

Fakt on see, et uudishimuliku loomuga muusikarahvas armastab teda. Kuigi tegelikkuses ei tea keegi, kes ta on ja kus ta resideerib. Nublu hoiab anonüümset ja võib-olla isegi pisut müstilist joont, mille tulemusena on pidevas kasvutrendis tema fännibaas ja kuulajaskond. Siinkohal tuleb rõhutada, et nublu pole varem ühtegi intervjuud andnud ega kuskil esinenud. Seega ei tea keegi, milline ta välja näeb. Käesolev intervjuu sündis samuti täiesti anonüümsete virtuaalkanalite, s.t Soundcloudi messenger’i kaudu, kus pole võimalik isikut tuvastada. Küll aga on võimalik nublu loomingut kuulates ja intervjuud lugedes teada saada, kellega tegu on.

Kui tohib, siis ma hea meelega sinataks. Sa oled poole aastaga rohkem tähelepanu püüdnud kui mõni aastaid tegutsenud Eesti räppar, mis on igati hea. Kas see oli planeeritud või lihtsalt läks omasoodu?

See läks ikka täiesti omasoodu. Esimese loo tegin pärast pidu, valutava peaga. Olin selili voodis ja pudistasin midagi kõrvaklappide mikrofoni. Saatsin neljale sõbrale ja ütlesin veel, et jäägu see meie vahele. Kahe päeva pärast oli 1000 kuulamist. Et kas need neli sõpra kuulasid siis kõik 250 korda või kuidas? Ei tea, aga nii ta läks.