Hillar Teder (54) on hõivatud mees. Veel enne, kui ajakirjanik end tutvustada jõuab, on ta juba telefonitorusse hüüdnud, et on kinni.

Ta on pikka aega trooninud Äripäeva rikaste edetabeli esimestel kohtadel vaheldumisi Oleg ­Ossinovskiga, ent läinud aastal sattus ta langusse. Mullu nimetas Äripäev ta lausa suurimaks langejaks.

2010. aastal tabas Tederit Ukrainas löök. Üks poliitilise toetusega investor, kes astus tehingusse pooleks aastaks, keeldus lahkumast, kaaperdas Kiievi Sky Malli omanikfirma ja on praeguseks 100 miljonit oma arvele kandnud.