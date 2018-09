Eesti kui islamiriik

„Pragmaatiline“ alkoholipoliitika

Dubai on modernne metropol, kus pulbitseb ööelu ning baarides ja klubides vulisevad klaasidesse peened kokteilid. Emiratesi lennukid on otsekui lendavad veinikeldrid, kus saadaval kõik alates 2009. aasta Dom Pérignoni šampanjast labase õlleni. Ometi on seal alkoholi tarbimine ilma vastava litsentsita keelatud. Seadust rikuvad peaaegu kõik turistid ja kellelgi ei tekki probleemi kuni purjujäämise või ametiisikutele muul moel silmahakkamiseni. Siis muutub loata alkoholi tarbimine süüd raskendavaks teguriks, kui mitte omaette kuriteoks.

Ka Eesti järgib seda loogikat.