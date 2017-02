Eesti koolides saavad tööõpetuse õpetajad otsa

Haamrit, kruustange ja jootekolbi ma ei karda. Õppisin neid kasutama põhikoolis tööõpetuse tunnis õpetaja Urmas Kaljuvee käe all. Meisterdasime puidust kommikausse ja metallist vidinaid, mille otstarvet ma praegu ei mäletagi. Kuigi mu tööõpetuse tunde jääb alatiseks meenutama paarisentimeetrine arm, mille sain noaga näppu lõigates, usun, et minust on “meeste tööde” tegemisel asja.

Külastasin oma kunagist õpetajat Urmas Kaljuveed samas tööõpetuse ruumis, kus oma ajal sai treitud-puuritud.

62aastase Kaljuvee suguseid õpetajaid aetakse praegu tikutulega taga: tööõpetuse õpetajatest on suur puudus.

Kaljuvee õppis Tallinna Pedagoogilises Instituudis füüsikat ja üldtehnilisi distsipliine, mis andis piisava väljaõppe, et õpetada koolilastele nii füüsikat kui tööõpetust.