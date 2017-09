EESTI KOOLIDE VÄLIMÄÄRAJA: Ministrite, idufirmade ja usuhullude koolid... Kus õppisid sina?

"Elukestva õppe gümnaasiumid"

Igas täiskasvanute gümnaasiumis huugab täispööretel elukestva õppe masinavärk. Enamasti on need koolid mõeldud kirevale seltskonnale, kes pole suutnud/viitsinud/tahtnud õigel ajal gümnaasiumi lõpetada: rokkstaarid, niisama pullivennad, pühapäevasuitsetajad, arvutimängusõltlased, anonüümsed alkohoolikud ja lootusetud armunud, kes kooli unarusse on jätnud. Kui tunnis on kohal vaid kolmandik nimekirjajärgsetest õpilastest, võib õpetajaid kuulda kommenteerimas: "Täiskasvanud inimesed ju, eks nad ise teavad!" Rokkar Tanel Padar lõpetas 2015. aastal Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi.

Tallinnas ongi kirevat seltskonda kõige rohkem, sest Tallinnas on koguni kolm täiskasvanute gümnaasiumi. Aga selliseid leidub ka teistes suuremates linnades. Sellised koolid on näiteks: Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium, Tartu Täiskasvanute Gümnaasium, Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium.

Neti-ja nutikoolid

Just nendes koolides õpetatakse tulevasi professionaalseid arvutimängureid, krüptolunavara tegijaid, küberkaitsjaid - nn patsiga poisse. Õpilased õpivad enne meeme tegema, kui lugemine selge on, võõrkeelte asemel õpitakse ja õpetatakse programmeerimiskeeli ja kui vanemad küsivad lapselt, et mis täna koolis tegite, vastab laps neile mõnes populaarses veebikeskkonnas: "sry maafk, ttyl". Koolikott on kerge, sest seal on ainult iPad ja hunnik juhtmeid, mille kohta tavainimesel pole aimugi, mille puhul neid kasutada võiks. Kui laps sellisesse kooli panna, tekib oht, et ta installeerib igale arvutile Linuxi operatsioonisüsteemi, mis perele-sõpradele suurt peavalu valmistada võib. Kes seda aga ei karda, võib lapse julgelt panna Põltsamaa Ühisgümnaasiumisse, Tarvastu Gümnaasiumisse, Tartu Erakooli, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumisse, Sillaotsa Kooli, Kuusalu Keskkooli või Tabivere Põhikooli.