Sel nädalal avaneb Maarjamäel Filmimuuseum. Vähem kui kümne aastaga on põlve otsas algatatud, Ajaloomuuseumi ühest sopist välja kasvanud asutus sirgunud imposantseks institutsiooniks. Kuigi ka praegu võime öelda, et muljetavaldavast kompleksist hoolimata ei paista ekspositsioonist veel välja tubli teadustöö tulemeid ning ka lihtsakoelist pinnapealsust on veel õige palju, siis ometigi on see koht, mis võiks tänast publikut köita.