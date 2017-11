Eesti kõige salapärasem suurärimees

Margus Linnamäe on raudse haardega tegelane, keda kannustab võitlusiha. Ta ei hooli seadustest ning juhib oma ettevõtteid üle direktorite peade.

„Ta paistab leebe ja äraolev, kuid kaks tundi hiljem võib justkui välk sisse lüüa. Ta peab palju nõu, kuid otsustab ise,“ räägib üks allikas.

„Ta on hull võitleja. Tal lähevad silmad põlema, kui ta saab võidelda,“ iseloomustab teine.

25 aastaga on Linnamäe loonud ärilise impeeriumi, mis ümbritseb meid kõiki. Iga kolmas tablett ja muu ravim tuleb tema firmast Magnum Medical. Apotheka kaubamärgi all töötab ainuüksi Eestis 169 apteeki. Kanal 2 on enim vaadatud eratelejaam. Postimees, kuulutusteportaalid (osta.ee, kv.ee jt), raadiojaamad, maakonnalehed, kinnisvara, Apollo raamatupoed ja kinod, idufirmad, lemmikloomakauplused – kõikjalt võib leida Linnamäe osalusi.