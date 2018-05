Eesti kliimapagulaste mõnus elu: "Mõni naudib seda soppa, mis Eestis talvel maha sajab. Mina mitte."

Meie küla mutt Ave Nahkur: Talvel oleme La Gomera saarel, aga suve veedame kindlasti Eestis

„Mõni naudib väga seda soppa, mis siin Eestis talvel maha sajab. Mina mitte. Mul tulevad Eestis surmamõtted peale, kui päike sügisel ära kaob. Lähen teki alla, pakaa, kevadel näeme! Muidugi on ilus, kui on valge lumi, aga palju seda ilusat lumist aega on! Sügisel tahan siit ikka väga ära. Sellepärast ostsime Hispaaniasse La Gomera saarele maja.

See on valge kandiline maja, mille sees on teine maja, mis on 600 aastat vana!

Maksime selle eest 82 tonni. Maja on mäe küljel, aias kasvavad kaktused ja särgid-värgid. Meil on sidrunipuu, üle 50 viinapuu, pisikesed valged viinamarjad tulevad külge. Ja siis on meil kaks tohutu ägedat viigipuud, mis on alati hästi täis.

Oh, seal kasvab kõik nii meeletult! Ja üks eesti tädi - Aino - veab meile mangosid, nii et kotid lohisevad mööda maad. Avokaadosid pole tal ka kuskile panna, need söödab kanadele.

Kui sügisel La Gomerale läheme, on seal nagu paradiis.