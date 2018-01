Eesti kinnisvaragurud: buumi pole, lähitulevik on helge (kui just Kim Jong-un tuumanuppu ei vajuta)

Priit Uustulnd, Kaamos Kinnisvara tegevjuht:

"2500-3000 uue korteri müük aastas Harjumaal on tubli tulemus, aga vastabki sellele, mida üldine majanduskonjuktuur võimaldab. Jätkuvalt madalad intressid, hoogne palgakasv, rahvaarvu dünaamika ja elanike arvu kasv Harjumaal. Lisaks veel erinevad investorgrupid, kes otsivad kapitali paigutamise võimalust. Erinevus mõne aasta tagusega on ehk asjaolu, et kogu arendusmahtude raskuskese on kandunud kesklinna ja Kalamaja asemel "Mägedesse" ja teistesse magalapiirkondadesse. Samuti aina rohkem hoogustuv üürikorterite temaatika. Uute korterite "laovaru" on 1-1.5 aastat ja see näitaja on viimaste aastate jooksul püsinud samal tasemel.

Meie näeme täna riske eelkõige väliskeskkonnas, on need siis Rootsi majandus, Donald Trump ja Kim Jong oma tuumanuppudega või bitcoin."