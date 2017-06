Eesti juurtega nobelist: oma rahast loobumine ei olnud tark otsus

Mäletate hetke, kui saite teada, et olete võitnud Nobeli auhinna?

Pool kuus hommikul ajas telefonikõne üles. Mu abikaasa võttis vastu. Meil oli uus telefon ja ta vajutas kogemata kõne kinni. Sättisime uuesti magama, aga naine järsku ütles: oot-oot, kas täna pole mitte Nobelist teatamise päev. Vaatasime veel kord telefoni ja tunduski võõras number, aga arvasime, et tegu on Texase suunakoodiga. Tüngakõne, seega.

Sain hiljem teada, et järgmisena helistasid nad Thomas Sargentile ja Tom oli neile öelnud, et proovigu ikka uuesti, et Simsidel oli eelmisel õhtul pidu, kindlasti on nad kodus. „Kui see on tõesti tüngakõne, siis teevad nad väga hästi Rootsi aktsenti järgi,“ kommenteeris abikaasa.