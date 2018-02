Neli aastat tagasi investeeris üks karismaatiline börsikaupleja Taxifysse 50 000 eurot ning sai selle vastu umbes ühe­protsendilise osaluse.

Tunnustatud noorettevõtja ­Markus Villigu loodud taksotellimise äpp oli just pälvinud ettevõtluskonkursil Ajujaht publiku lemmiku tiitli.

Peagi loobus investor sellest osalusest ning müüs selle vaheltkasuta maha. „Mulle ei sobinud poiste äripraktika. Startup-maailmas peab kogu aeg investoritele bluffima. Mulle meeldib vastupidi, siirus,“ tunnistab ta.

Täna oleks see mees Taxify-miljonär. Taxify on võimsalt turgu haaranud nii Euroopas kui ka Aafrikas. Firma väärtus on aastatega jõudsalt kasvanud. Üks protsent ettevõttest maksab täna mitu miljonit eurot!

Õigupoolest oodatakse, et Taxifyst saab tänavu Transferwise’i järel lausa Eesti järgmine nn ükssarvik – IT-firma, mille väärtus ületab investorite silmis miljard dollarit (eestlastele tuntud ükssarvikud on näiteks Uber, AirBnb, Spotify jt).