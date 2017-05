Eesti eurolaulikud selgitavad altminekuid sama vahvalt nagu suusatajad

Aasta 2001 oli eestlastele väga edukas. Veebruaris võitis Andrus ­Veerpalu Soomes MMil 30 km murdmaasuusatamises kuldmedali ning mais tõid Tanel Padar ja David Benton Taanis peetud Eurovisioni lauluvõistluselt esikoha. Rahvast haaras eufooria, neist kolmest said rahvuskangelased. Tuhanded eestlased ei uskunud aastaid hiljemgi, et Veerpalu võib olla seotud dopingu võtmisega (Facebooki-külg „Usume Andrus Veerpalu“ kogus 51 113 meeldimist), Eurovision hullutas aga inimesi nii kõvasti, et kui Vaiko Eplik 2003. aastal Eurovisionil läbi kukkus, pidi tema Eesti-tuuri korraldaja palkama kaks turvameest, et lauljale peksa ei antaks.

Praeguseks on murdmaasuusatamine oma menu minetanud. Suusatajaid pilgatakse, sest neil pole enam ammu asja esikümnesse, rääkimata poodiumile tõusmisest.