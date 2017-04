Eesti ettevõtjatele pakuti miljon eurot ja nad ütlesid sellest ära

Palleteri loomislugu on otseselt seotud kohaga, kus Kelder ise elab – Tänassilma külaga Laagris, mis jääb Tallinna kesklinnast umbes 20 kilomeetri kaugusele. Lähedal asub rahvusvahelise logistikafirma DSV kohalik keskus. Kelder on aastaid sealt möödudes vaadanud platsil seisvaid veokeid ja mõelnud: miks nad seisavad, miks ei sõida, miks raha ei teeni?

Teiseks oli takso tellimine kesklinnast nii kaugele väga keeruline. „Tallinnas on kümneid taksofirmasid, aga kunagi ju ei teadnud, kelle auto on parajasti Laagrile kõige lähemal. Helistasid ikka kõige suuremasse – Tulikasse – ja ootasid pool tundi. Samal ajal mõtlesid, et on alles raiskamine, aeg kulub, takso sõidab tühjalt,“ meenutab Kelder.