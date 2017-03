Eesti Energia Jordaania projekti juht: „Meisse uskujaid hakkas lõpus ikka väga väheks jääma“

Kui pikk sa oled?

1.93.

Eesti Energia peadirektor Hando Sutter näitas pressikonverentsil fotot sinust härradega, kes olid sulle õlani. „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi,“ naeris ta. Kas pikkusest on Jordaanias kasu?

Seda ma küll tundnud ei ole. Pigem olen pidanud mitme pildi tarbeks põlve longu laskma, et ma foonist väga väljas ei oleks.

Aga Jordaanias on suht okei võrreldes Hiinaga.

Millest Jordaanias kasu on?

Väga selgelt sellest, mida me Eestis põlevkivi vallas teeme. Muidu poleks meil seda projekti olnud.

Jordaania otsis meid ise üles. Aastal 2006, kui seal korraldati põlevkiviressursi hanget.

Elektriprojekt sai alguse paar aastat hiljem, kui Jordaania ministrid Eestis nägid, et [Narva] õlitehase kõrval on veel suurem tehas ja küsisid, mida see teeb. Elektrit. Üsna kiiresti sooviti, et me uuriksime ka elektrijaama ehitamist Jordaaniasse.