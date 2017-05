Eesti Ekspressis tuleb 3D-näitus vaaraode ja muumiate maast

Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi koostatud ja Kadrioru kunstimuuseumi jaoks nii graafika kui ka Vana-Egiptuse originaalesemetega täiendatud näitus keskendub noore baltisaksa orientalisti ja ränduri Otto Friedrich von Richteri uurimisreisidele Egiptusesse ja Ees-Aasiasse.

Paralleelselt väljapanekuga Kadrioru kunstimuuseumis saavad Vana-Egiptuse huvilised alates 29. maist vaadata näituse 3D-versiooni Eesti Ekspressi kodulehel www.ekspress.ee. 3D-kujul on eksponeeritud valik Eestis asuvaid Vana-Egiptuse originaalesemeid – amuletid, jumal Osirise kujud, ušebtid (kujukesed, mis abistasid hinge teispoolsuses) jm. Muistised on Eesti Ajaloomuuseumi ja Eesti Ekspressi ajakirjaniku Pekka Erelti kogust ning need on varustatud eesti- ja ingliskeelsete selgitavate tekstidega. Erelti sulest on ka kirjutis „Vana-Egiptus ja Eesti“.