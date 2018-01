EESTI EKSPRESSI VÄRSKE LUGU | Anne ja imeline armastus viisid Nõmme poisi Ameerika unelmasse

„Miks sa üldse tahad klarnetit õppida?“ päris kuulus tuubamängija Riho Mägi, kui teismeline Martin Tallinna muusikakeskkoolis sisseastumis­eksameid tegi. „Õpi parem fagotti!“

Martinil polnud fagotist aimugi. Ta oli Nõmme muusikakoolis lõpetanud klarnetiklassi. Alguses õppis Martin üldse klaverit, kuid õpetaja oli liiga jäik ning poisil kadus mängulust. Neljandas klassis läks ta klarneti peale üle. Tallinna 54. keskkoolis Gert Kullamäe pinginaabrina (pikkus 188 cm) oli ta kiindunud ka korvpalli.

Aga Riho Mägi kõrval keerutas pöidlaid häbeliku olekuga fagotiõpetaja Ilmar Aasmets. Martin ei tahtnud talle pettumust valmistada: „Hea küll, proovin ka fagotti.“

Aastakümneid hiljem on temast saanud hinnatud fagotivirtuoos. Viimased 26 aastat on ta elanud Ameerikas. Martin on esimene eestlane, kes astus sooloartistina üles New Yorgi Carnegie Hallis. See juhtus aastal 2015. Eestlasi on seal ka varem esinenud orkestri või ansambli koosseisus, kuid mitte solistina, keda plakatitel eraldi välja reklaamitakse. Kaks korda on ta nomineeritud Grammyle – aastail 2007 ja 2017.

