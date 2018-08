EESTI EKSPRESSI SUUR LUGU | Räpaste miljardite jälil. Kuidas Danskes raha pesti

Riigiprokurör Marek Vahing (37) ütleb, et on Danske Bankis toimunul silma peal hoidnud juba aasta aega.

Mullu juulist tegeleb ta rahvusvaheliste majandusjulgeolekut puudutavate kuritegudega ning on riigiprokuratuuri kontaktisikuks finantsinspektsioonis. „Kui Lavly (jutt on peaprokurör Lavly Perlingust) mind eelmisel suvel enda juurde kutsus, ütles ta, et pangandusmaailm on üks murekohti. Hakkasin sellega kohe tegelema. Ajakirjandus oli Danske teemat juba täis,“ räägib Vahing.

Uurimine käib rahapesu paragrahvi alusel. See lubab kahtlusaluste salajast jälgimist ja pealt kuulamist.

Praegu pole veel kedagi üle kuulatud, keegi pole kahtlustust saanud, ühtegi senti pole arestitud. Küll aga on Vahing suhelnud Taani võimudega, kes tegelevad oma riigis paralleelse kriminaalasjaga. „Taani prokuratuur on äärmiselt häiritud sellest, mis toimub Danske emapanga ümber,“ ütleb ta.

Riiklik süüdistaja ei välista, et menetlus võib välja viia maksupettuste või altkäemaksuni erasektoris – seda juhul, kui selgub, et mõni pangaametnik pigistas meelehea eest mõnes asjas silmad kinni. Internetis levitatakse näiteks lugu paarist Danskes töötanud venekeelsest kutist, kes lüpsid kundesid, lausa varastasid nende tagant. Praegu arendavad nad Tallinnas kinnisvara.