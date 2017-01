Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora vastulause Maikenile: Eesti Ekspress ei lähtu „õelusest ja hävitamiskirest“

Sotsiaalmeedias on WAF kooliga seotud inimesed süüdistanud Eesti Ekspressi ajakirjanikku laimu, kuulujuttude ja kontrollimata info levitamises.

Kinnitan, et Eesti Ekspress ei ole Maikenit õelalt rünnanud ega levitanud kuulujutte ja laimu. Kui meie artikkel ühte lausesse kokku võtta, on see selline: „Juhtivad ja tunnustatud Eesti laulupedagoogid ja hääleseadjad ütlevad: WAF koolis esineb Sadolini (CVT) tehnika rakendamisel probleeme“.

Kõik need laulupedagoogid ja Eesti tippspetsialistid on väga autoriteetsed ning nad räägivad avalikult ja oma nime all.

Need on:

Sirje Medell - Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia õppejõud, ­rahvusvahelise sertifikaadiga poplauluõpetaja, omaaegne tuntud džässlaulja.

Novella Hanson – laulja, pikaaegne lauluõpetaja.

Vilja Sliževski - Ellerheina koori hääleseadja.

Thea Paluoja - endine laulja, praegune Rapla Laulustuudio juhataja.

Toomas Voll - vokaalpedagoog ja koorijuht, eelmisel nädalal võitis Kultuurkapitali koorimuusika aastapreemia.

Leelo Talvik - kauaaegne pedagoog Otsa-nimelises muusikakoolis ja Viljandi Kultuuriakadeemias.

Zoja Hertz – kogenud kontsertmeister ja hääleseadja.

Heidy Tamme – laulja ja aastakümnete pikkuse rahvusvahelise kogemusega vokaaltehnika õpetaja.

Pärast artikli ilmumist ütles Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktor Aarne Saluveer Vikerraadios: „"See oli päris hea artikkel, ma ei näe selles otsest süüdistamist ega vastandamist, ajakirjanik oli seletanud teema päris hästi lahti.“

Eesti Ekspress ei laima ega toetu antud juhul anonüümsetele allikatele, vaid sõna saab Eesti muusikapedagoogide crème de la crème.