Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora vastab Mirtel Pohla kriitilisele postitusele

Hea Mirtel

Kirjutasid eelmisel nädalal oma Facebooki südamest tulnud postituse, mis äratas suurt tähelepanu. Neile, kes kogu seda lugu jälginud ei ole, selgituseks, et Mirtel leidis, et tema kajastamine selles Ekspressi loos, oli kerglane, äärmiselt seksistlik ja alandav ja ta soovis vastust, miks on tema kujutamiseks valitud niisugune vaatenurk.

Esiteks, mul on kahju. Mul ja ka loo autoril Otto Oliver Olgol on kahju, et see lõik selles loos Sind niimoodi puudutas. Me ei heida seda Sulle ette, Sul on absoluutne õigus tunda ja tõlgendada loetut viisil, nagu Sulle õige tundub. Saame vaid kinnitada, et Sinu saavutuste ja töö alavääristamine ei olnud meie eesmärk.