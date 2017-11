Eesti Ekspress palub abi: millised on olnud teie kogemused pakisaatmisteenustega Eestis?

Jõulud lähenevad. Ja koos nendega ka pakkide saatmise ja saamise kõrghooaeg: kes tahab üllatada erinevate vidinatega või asjadega oma tuttavaid Eestis, kes välismaal. Ainuke murekoht on, et Eesti tuntuim ja suurim pakioperaator Omniva ehk Eesti Post ei ole paljude silmis eriti usaldusväärne ettevõte. Paljud inimesed, kellega Ekspress rääkinud on, kurdavad, et pakid kipuvad Omnivaga hilinema, haihtuma, nädalateks (või kuudeks) seisma jääma, vettima, kaduma kui vits vette.

Pakid võivad küll õigeaegselt koahle jõuda, kuid Omniva kuller helistab näiteks keset tööpäeva paki saajale ja teatab, et ta on paki saaja koduukse ees. Enamikel puudub võimalus töölt välgukiirusel koju sõita, et pakk kiiresti vastu võtta.

Levinud on nähtus, kus kuller teatab hommikul, et toob paki kokku lepitud kellaajal kohale, kuid ei tee seda. Pärimise peale, et kuhu pakk küll jäi – sai selleks isegi spetsiaalselt koju tuldud –, vastatatakse kontorist: „Omanikku polnud kodus ju.”

Ekspress teab juhtumeid, kus välismaalt on saadetud pakke Eestisse paki saaja tööaadressile, aga mida pole lõpuks, on pakid. Pole ka teadet, kuhu peaks pakkidele järgi minema. Mitu vihast telefonikõne hiljem selgub, et Omniva saatis pakid välismaale tagasi, kuna pakid ei jõudnud õigel kuupäeval paki saajani.

Eesti-siseselt toimub samuti absurdsusi: kui Kuressaares pannakse pakk teele, mis peaks jõudma teise inimeseni Saaremaal, peab pakk Omniva puhul reisima väidetavalt Tallinna sorteerimiskeskusesse ja siis tagasi. Kokku reisib pakk neli päeva ja sadu kilomeetreid. Ehkki pakki saatja ja saaja elavad üksteisest 50 kilomeetri kaugusel.

Esinenud on ka olukordi, kus inimene tellib paki töökontorisse, mis asub näiteks ärihoone kolmandal korrusel. Omniva kuller tuleb majja, aga ei leia kolmandat korrust üles. Ja sõidab pakkidega minema.

Väidetavalt on olukord eriti hulluks läinud viimastel aastatel, mil pakkide saatmine nii Eesti-siseselt kui välismaalt Eestisse on üha populaarsemaks muutunud.

