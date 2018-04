Eesti edukaimate ärinaiste hulka kuuluv Eve Toots tahab olla võimalikult nähtamatu

Kui ei satu just ühel ajal Eve Tootsiga Balti jaama turule ostlema, siis on teda keeruline tabada. Isegi tema sekretäri numbrit on raske leida, rääkimata tema isiklikust mobiiltelefoninumbrist. Toots on intervjuudega pigem ettevaatlik, sest mullu sattus ta endalegi ootamatult avalikkuse tähelepanu alla seoses pulmadega ettevõtja Jaan Tootsiga. See kogemus polnud tema jaoks positiivne. „Mulle ei meeldi tähelepanu, mis puudutab minu isikut või eraelu,“ ütleb Eesti üks rikkaimaid naisi.

Eve (endise perekonnanimega Kirs) on 23 aastat töötanud Astri Grupis eri ametikohtadel ning kuulub ka täna üheteistliikmelise tegevjuhtkonna hulka. Ta sõidab Eesti linnade vahet ja osaleb töökoosolekutel vaatamata sellele, et tegelikult on ta lapsehoolduspuhkusel ja aastase beebi ema. Kaks vanemat last on juba täiskasvanud ning otsus saada veel üks laps pärast 40. eluaastat tuli kergesti. Eve ei pea muretsema oma sissetuleku või töökoha pärast, kuid ühiskonnas leviv hoiak, et naised kardavad sünnitada töökoha kaotuse kartuses, on tema meelest vale.

„Tundub, et tegemist on sellisel juhul ebapädeva töötajaga, kes suure tõenäosusega kaotaks nagunii tulevikus oma töö,“ usub ta.