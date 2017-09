Eesti blogijate raske elu: raha asemel ripsmetušš

Kommunikatsioonibüroo JLP poolt 2016. aastal korraldatud Blogibaromeetri uuringu kohaselt leidub Eestis rohkem kui kakskümmend inimest, kelle põhiline sissetulekuallikas on blogi. Valdavalt kirjutavad nad oma blogidesse toodete proovimise kohta reklaampostitusi, saavad raha blogisse paigutatud reklaambänneritelt või makstakse neile piltide postitamise eest. Ärimudel on geniaalselt ­lihtne. Blogi näeb välja nagu moeajakiri, kuid koosneb enamasti reklaamist, kuhu kliendid tulevad ise reklaami otsima – mida veel tahta? Loomulikult on blogisid erinevaid, mõnes on reklaami rohkem, mõnes vähem.

„Maksaks teile äkki huulepulkades?“

Blogija elu näib prestiižne ning väga paljud inimesed jälgivad neid ja muid sotsiaalmeediakuulsusi huviga. Ent enamik Eesti ettevõtjaid ei taha blogides või sotsiaalmeedias avaldatava reklaami eest eriti maksta. Ettevõtted soovivad pigem vahetuskaupa teha – nende poolt toode, blogijate poolt pildid ja/või tekst. Instagramis tegutsev blogija Lucy Grasso ütleb, et kui hakata bartertehingu asemel raha küsima, jääb vestlus tihti katki ja reklaamihuvilisel kliendil kaob huvi hoopiski.