Eesti aktiivseim vang blogib otse trellide tagant

Juba üksteist aastat mõrva eest kinni istunud Peeter Kangrost (48) sai vanglas kirjamees ja filosoof.

„Lapsed on isakodust ilma, ise rahast ilma, vabadusest ilma – aga vaim on vaba ja elu on huvitav,“ kirjutab pruunis vanglariietuses mees, prillid ninal, kongi laua taga.

Kambrikaaslane nohiseb naril.

Tartu vangla lillade seinte vahele on jõudnud öö, Kangro lemmikaeg. Öösiti kirjutab ta blogi ja loeb raamatuid. Päeval on liiga palju sagimist, ei saa keskenduda. Kambrikaaslane ajab oma asju, koridoris jutustatakse.

Vangistuse esimestel aastatel luges ta raamatuid lakkamatult nii ­öösel kui ka päeval. Ta kartis, et muidu läheb hulluks.