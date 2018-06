Eesti aegade kalleimat filmi sõideti näitama uhkel kollasel jalgrattal

UHKE PILL: Kaspar Jancise valmistatud kollane jalgratas, mille mini-versiooni näeb uues filmis "Morten lollide laeval“ Kaspar Jancis

Videoblogi sellest, kuidas Kaspar Jancis ja Nukufilmi meeskond sõidavad läbi seitsme Euroopa riigi Horvaatia pealinna Zagrebisse, et näidata sealsel filmifestivalil Eesti aegade kalleimat filmi „Morten and the Spider Queen“ (eestikeelse pealkirjaga „Morten lollide laeval“).