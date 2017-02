Eesti 50 halli varjundit

Vaadake rongi! Võrratu masin, kas pole?

Et saaks edasi kihutada, on rongil vedur. Et saaks pärast tagasi, on teises otsas, ninaga vastassuunas, samuti vedur.

Aga kumbki vedur ei tee rongist rongi. Selleks on vaja ka tervet joru vaguneid, ja mitte ainult. On vaja rattaid, vedrusid, juhtmeid, lüliteid, uksi, tualetipotte, infotahvleid, istmeid, mootoreid, prügikaste, hädapidurit...

Et me saaksime sõita sinna ja tagasi, on vaja tervikut, kogu rongi. Ja et tervik liiguks, nagu peab, on vaja iga üksikut detaili. See kõik kõlab kui titejutt. Miski, mis võiks välja valguda kivipallur Jürto suust.