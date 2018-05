Kui Zetode loomingut on üldse kunagi olnud põhjust mingit sorti pungiks nimetada, siis tänavune, viis aastat ­oodatud album 15aastaselt bändilt peaks tolle arusaama edukalt kustutama – „Lätsi liina“ aegsed Zetod on praeguseks sama vähe punk- kui noortebänd. See ei ole lärmakas, kaootiline protest ahistavate normide vastu, vaid modernseks lihvitud rahvamuusika ja klassikalise pop-rokkmuusika professionaalne, harmooniline sümbioos, samavõrd etno-staadionirokk kui Trad.Attack või Curly Strings.