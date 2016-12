Ees ootab paljutõotav tulevik

Kui oled otsustanud oma elus imesid korda saata, siis hakkavad su lähikonda tekkima optimistlikud, elul sarvist hoidvad inimesed.

On sul uus kalendermärkmik juba soetatud? Ja oled sa ennast aastate jooksul jälginud, mille põhjal sa selle valid? Kalendermärkmik on ju üks neid argielukaaslasi, mis saadavad meid päevast päeva, ja isegi kui me sellele tähendust ei omista, mõjutab see ese meid alateadlikult.

Suur või väike? Kui sul on tihedalt meelde jätmist vajavaid ülesandeid, siis valid vahest kopsaka, raamatumõõtu päeviku ja lohistad seda vapralt igale poole kaasa. Võib-olla oledki oma elu rööprapsimisega liiga raskeks korraldanud? Ehk annab uuel aastal kohustusi vähendada?