Ees ootab Keskerakonna pikk valitsemisaeg

Päris mitu parteid on lähenevate valimiste ajal otsinud vastandumist Keskerakonnaga. Alguses IRL, nüüd Reformierakond, aga Keskerakond ei võta vedu.

Evelyn Sepp: On väga mõistlik vastanda ennast kõige tugevamale. Ja pealegi, mis sa oma koalitsioonikaaslastega ikka väga kisud, kui tasakaal niigi habras. Ma ei ütleks, et sotsid kuidagi Keskerakonnaga kisuks.

Martin Kukk: Minu hinnangul ei ole seekordsetel vähemalt Tallinnas suudetud püstitada valimiste peateemat. On katsed, aga sellist keset, et üldsus ja ajakirjanikud arutaksid mingi konkreetse teema üle, seda pole. See on üks põhjuseid, miks pole konkreetsemat vastasseisu üles ehitatud.

Peateema võiks olla midagi sellist nagu eelmisel korral oli korruptsioon?

Kukk: Täpselt, Kross tegi selle peateemaks. Väiksemates omavalitsustes kindlasti on selliseid teemasid, aga Tallinnas pole. See on kasulik Keskerakonnale.

Sepp: See on ka võimumonopoli eelis, et nad saavad teemasid tasalülitada. Mulle endale tundus, et oli veel paar potentsiaalset teemat, mis linlasena tundusid tuumakad, aga mis ei läinud käima. Üks oli Reidi tee. Kuid rohelised oma suvise puukallistamisega naeruvääristasid oma autoriteeti. Ja teine, äraspidise tundega teemapüsitus on see tasuta asjade pidu, mis igalt poolt vastu kõlab