Eerik-Niiles Kross: Trump on ettearvamatu, kuid puhtrahalises mõttes on tal ju õigus

Viimased nädalad on maailma ajakirjandus üleküllastunud murest läheneva NATO tippkohtumise pärast. President Trumpi tegelike kavatsuste ja NATO ühtsuse kohal on suur küsimärk. The New York Times kirjutas 9. juulil, et kui varem olid NATO tippkohtumised „rituaalsed sündmused“, kus kinnitati suuremat ühtsust ja tugevust kui iial varem, siis „Trumpi ajastul on muutunud ärevust tekitavateks vastasseisudeks, kus peaeesmärk on hoida ära pikaajaline kahju sõjalisele liidule“.

Maailma ajakirjanduse ega ka poliitikute mälu pole ülemäära pikk. Tegelikult on NATO tippkohtumiste pikas ajaloos umbes pooli peetud „murrangulisteks“ ja „murettekitavateks“.

Esimene NATO tippkohtumine oli ajal, mil Nõukogude Liit oli suutnud luua tuumarelvad ja „ulatus“ nendega juba USAni.