EE ARHIIVIST | Raul Saaremetsa usutlus Mark E. Smithiga: Minu silmad on nüüd pööratud itta - Eestisse!!

2008. aastal esines The Fall ka muusikafestivalil Rabarock. Smithi intervjueeris toona Raul Saaremets. Taasavaldame 12. juunil 2008 ilmunud usutluse.

Raul Saaremets vestleb Mark E. Smithiga – Manchesteri legendaarse rock-bändi The Fall kuningaga, kes ei salli oma austajaid ja keda kardavad kõik muusikaajakirjanikud.

Mulle ei meeldi kirjeldada, miks on Mark E. Smith minu jaoks kõige olulisem persoon rockmuusikas. See peaks olema enesestmõistetav. Rääkida siin kompromissitusest, aususest või harvaesinevast intellektuaalsusest, mis on Mark E. Smithile iseloomulik, tundub kohatu ja banaalne.

Üks on kindel, tema juhitava ansambli The Fall standardite järgi mõõdan ma kõiki teisi.

Ma ei tea teist ansamblit, mis pärast kolmekümmet tegutsemisaastat latti endiselt nii kõrgel hoiaks, et enamik - isegi uusi tegijaid - sellest üle ei saa.

Meie jutuajamine toimus möödunud reede õhtul telefonitsi. Mark E. Smith, kelle tujukusest ja teda pelgavatest ajakirjanikest räägitakse legende, oli heatahtlik ja sõbralik. Tsiteerides Paadamit - Jumal oli tol õhtupoolikul eestlane.

*

Uus album kõlab jube hästi!

Sulle meeldib?

Ma ei taha olla ebaviisakas, aga see on parem kui kaks eelmist.

Mul on hea meel, et sa nii ütled, heh.

Mida te teistmoodi tegite?

Ma ausalt öelda tahtsin, et ta oleks natuke brutaalsem kui eelmised.

Jube hästi on produtseeritud ka.

Ja-jah. Me salvestasime pool plaadist Saksamaal Mouse On Marsi stuudios Düsseldorfis ja ülejäänud nagu ikka Rochdale'is. Aga see on tõsi, et ma tahtsin, et ta teistmoodi kõlaks. See on tore, et sa nii mõtled.

Kuidas siis nüüd nii, et te äkki Eestisse tulete? The Fall ei mängi ju tavaliselt eksootilistes paikades?

Mida?

No Eesti on ju imelik koht.

Ha-haa, on või? Tegelikult on nii, et meile soovitati Eestit. Inimesed, keda ma austan. Mitte muusikud - Ameerika DJd ja sedasorti rahvas. Oot, aga on siis Eesti imelik koht või?