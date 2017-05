Edward von Lõnguse manifest

Pilti pole olemas, kui keegi seda ei vaata. Ilma vastuvõtva pooleta on see lihtsalt mõttetu värvilaik. Teos sünnib alles vaataja peas. Inimese võime näha värviplekkides tähendusi on mind alati hämmastanud. Tindipleki potentsiaal on lõputu. Igas värvilaigus on peidus tuhat võimalikku kujutist. Stencil-tehnika kujutab endast samuti ebamäärase kujuga värvilaike, millest vaataja ise oma peas tähenduse kokku paneb. Ka Edward von Lõngus ise on samasugune must tindiplekk, tume varikujutis, millele vaataja ise tähenduse omistab.