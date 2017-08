Edgar Savisaare suvi Hundisilmal

Edgar Savisaar istus Hundisilma lehtlas ja lasi soojal tuulel oma põski paitada. Päikesepaistelisest ilmast hoolimata vaevas Savisaare hinge murelik küsimus.

„Hiljuti lõigati mul jalg maha ja kõigil oli ükskõik. Siis saadeti mind kohtu alla ja kõik naersid mu üle. Mult võeti partei jõuga käest ära ja kõik juubeldasid. Aga siis, kui ma olin oma viletsuse põhjas ja seejärel mingi nõme tüüp mu Facebooki konto ära häkkis, hakkasid kõik äkki mulle kaasa tundma. Inimesed kirjutavad mulle, kui hirmus neil oli seda kuulda. Kuidas on võimalik, et inimesi häirib Facebooki konto häkkimine rohkem kui valesüüdistusega kohtu alla saatmine või jala kaotamine?“ imestas Savisaar.

Facebooki konto häkkimine oli šokeerinud ka Olga Ivanovat, aga asjaliku inimesena keskendus Ivanova olulistele asjadele. „Edgar, vaata, kuidas nad räägivad, et sinul on Keskerakonna nimekirjas esimene koht tagatud, kuigi tegelikult pole nad sulle mingit esikohta pakkunud. Minu valimisnimekirjas on sul aga alati esikoht,“ rääkis Ivanova. Ta jättis rääkimata, et Edgari kontode haldajana oli ta ise kustutanud kõik kirjad Jüri Rataselt, Yana Toomilt ja Mihhail Kõlvartilt. Vaid vahel pääses läbi mõni SMS Edgari telefonile, sest Edgar tahtis seda mõnikord enda käes hoida ja Ivanova ei jõudnud kõike õigel ajal kustutada.