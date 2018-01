Edgar Allan Poe ja tema õudsed lood

Legendaarne põnevus- ja õuduskirjanik, silmapaistev romantismi esindaja kirjanduses Edgar Allan Poe elas aastatel 1809–1849 USAs. Tema kirjanduslik maailm on sünge ja tume ning ega tema elu ka mingi meelakkumine ei olnud. Poe juttudes tegutsevad roimarid ja hullumeelsed, inimesed ärkavad pärast surma ellu, keegi maetakse elusalt. Tänapäevase maitse jaoks pole Poe õudusjutud enam kuigipalju õudust tekitavad, kuid need on vaieldamatult väga hea tumekirjandus. Eesti keelde alustas Poe tõlkimist juba Johannes Aavik, kes kasutas Poed ka oma keeleuuenduste juurutamisel. Uues eestikeelses kogumikus on teiste hulgas ka Poe kuulsamad jutud „Kaev ja pendel“, „Punase surma mask“ ja „Usheri maja häving“. Raamatu on salapärases metafüüsilises stiilis värvipliiatsijoonistustega illustreerinud Eestis elav itaalia kunstnik Giulia Landonio.