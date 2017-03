Ed Sheeran on plankton popmuusika ookeanis

Võib-olla ei peaks me vaatama rokki kui suurt revolutsiooni populaarse muusika ajaloos. Ja äkki ei ole ka rokikriitikute argumendid, mis kõnelevad mässust ja murrangust ja normide lammutamisest, midagi muud kui romantismi ülessoojendatud loojamütoloogia paaris kujutisega ulakast (poiss)lapsest klassis korda rikkumas. Ma tahan öelda, et võib-olla oleks populaarse muusika kõige huvitavam küsimus hoopis see, kuidas nood normid just sellisteks kujunesid. Aga ma tahan öelda ka seda, et normidest on võrratult raskem kirjutada kui nende rikkumisest. Ma tean, sest mulle toodi uus Ed Sheerani plaat ja ma proovisin järele.