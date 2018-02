Peamiselt tullakse ebaseaduslikult tööle ehitustele. Sagenenud on Eestis töötavate Ukraina, Moldova ja Valgevene kodanikega seotud rikkumised.

Politsei- ja piirivalveameti tehtud reidid ehitusobjektidele näitasid, et ettevõtjad jätavad enamasti ukrainlastest ja moldovlastest töötajad nõuetekohaselt registreerimata. Kõige rohkem rikkumisi on leitud Harjumaal. Enim on tabatud Ukraina kodanikke, kes on Eesti töö­turul nõutud eelkõige väiksemate palganõudmiste tõttu.