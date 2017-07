Mul on SZA ekspeigmehest kahju. Ma ei tunne teda, ma ei tea isegi tema nime, aga lugesin väljaandest Pitchfork, et laulus „Supermodel“, see on SZA esimese pärisalbumi avalugu, teatab ta oma eksile, et põrutas kättemaksuks tema parimat sõpra, samal ajal kui peigmees ise Las Vegasesse sõitis.