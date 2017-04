EASil käib kuus kohtuvaidlust, tagasi tahetakse saada üle kahe miljoni euro

EASi turundusjuht ­Piret Reinson ütleb, et käimas on kuus kohtuvaidlust, kus toetuse tagasinõue ulatub kokku üle kahe miljoni euro, pluss intressid.

Eesti Pagari leivatehaselt nõuab sihtasutus enam kui 600 000 eurot. Umbes kümme aastat tagasi soetas firma toetuse abil röstsaia tootmisliini, kuid EAS küsis toetuse tagasi. Nimelt selgus hiljem, et liini ostmise leping oli sõlmitud varem, kui tehti abitaotlus EASile – selline asjade järjekord on vastuolus Euroopa Liidu riigiabireeglitega. Ettevõtja väitis, et EAS oleks pidanud ise nende tähelepanu sellele vastuolule juhtima.