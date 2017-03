EASi bürokraadid: „Paberimajandus ajab hulluks!“

Kaks juristi, kes istuvad EASi peakontori nõupidamistesaalis, ei luba end pildistada ega kasutada oma pärisnimesid. „Me oleme lihtsalt ühe tugistruktuuri vaesed bürokraadid,“ ütleb esimene neist peaaegu ilma irooniata. „Ja tõenäoliselt ei leiaks me selle artikli valguses erilist kaastunnet…“

Ta räägib umbes saja toetustega tegeleva ametniku eest. Piinarikas töö. Neilt nõutakse palju. Näiteks head vaistu. Tuleb ettevõtja ja teatab, et tal oleks vaja pool miljonit, et jõuda samm sammu haaval uue parkimislahenduse patendini ning käivitada vägev müük. EAS hakkab raha tilgutama. Kas lõpptulemuseni üldse jõutakse, ei tea keegi. Kui ei jõuta ja raha läheb raisku, on süüdi ametnik. Selline lugu juhtus rikkumiste tabelit juhtiva firmaga Spot Parking, mis sai ligi 300 000 eurot ning pankrotistus.

„Alati on tagantjärele tarkus kõige parem,“ ütleb sinises kleidis daam, too esimene.