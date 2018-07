„Drake, mis sa poest tahad?“ küsis Mattias Naan kunagi oma leges meemis. Praegu pole Drake’il vist enam suurt midagi poest vaja. Rohkem kui 43 miljoni jälgijaga kasutajanimi @champagnepapi üksi räägib enda eest. Elu on šamp, kaaviar ja trühvlid. OVO impeeriumi boss on osav ettevõtja. Pole kahtlustki. Võib-olla just sellepärast mõjub „Scorpion“ ka suures osas nagu kaalutletud ja kindla peale korda läinud äriprojekt.