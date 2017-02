Donald Trumpi ja Brexiti edu põhjused ehk rahva mäss eliidi ja meedia vastu

Sinu viimane uurimus keskendub paralleelide väljatoomisele Brexiti toimumisel Suurbritannias ning Donald Trumpi võidul USA presidendivalimistel. Millised need ühisjooned on?

Suurbritannias olid nii kuninganna, eliit, korporatsioonid kui meedia Brexiti vastu. Londoni tulemused näitavad, et sealne elanikkond oli vastu, samas valitses suur lõhe metropoli ja maapiirkondade vahel. USA valimistulemustes võib näha hämmastavalt sarnast mudelit – eliit, korporatsioonid, meedia ning kuulsused olid kõik pigem presidendikandidaat Hillary Clintoni selja taga. Ning ka USAs sai otsustavaks lõhe linnade ja maa vahel. Näiteks Pennsylvanias hääletati Clintoni poolt ainult Philadelphias, aga mujal – maapiirkondades ning väikelinnades – Donald Trumpi poolt, samasugune jaotus oli ka Florida osariigis, kus vaid Miami City oli Clintoni poolt. Minu arvates on see kõnekas ja seda võib käsitleda mässuna post­emotsionaalse kultuuri vastu. Rahva mässuna eliidi ja meedia manipulatsiooni vastu, inimeste protestina selle vastu, kuidas oodatakse, et nad peaksid mõtlema ja tundma.