Trumpi kampaaniajuht: „Donald Trump paneb sind tantsima!“

Aasta pärast Donald ­Trumpi triumfi ei räägita ­ookeani taga muust kui venelaste mõjust valimistulemustele. Seetõttu ei tahaks tema kampaania digimeediajuht Brad Parscale parema meelega seda intervjuud üldse anda, kui kuuleb, et ajakirjanik on Eestist. Ta viitab, et kogu see kant siin, sealhulgas Ukraina ja Valgevene, on kuidagi vene mõju all või venelastega ühes paadis ning kardab, et ta võidakse siin iga tema sõna pärast avalikult orki tõmmata.

„See asi ei ole seda väärt,“ sosistab ka Parscale’i eurooplannast kaasa Candice oma mehele.

„Ma veel mõtlen, kas räägin,“ ütleb hiiglasekasvu ja sokuhabemega, umbusust hoolimata sõbralik ameeriklane ning kaob.

Järgmisel päeval kohtume taas ja ma võtan Parscale’il ­uuesti nööbist kinni. Räägin talle Nõukogude okupatsioonist Eestis ning sellest, kes on meie vaenlane, kui raske­relvastame oma kaitseväge. Mainin sedagi, et töötasin aasta tagasi Floridas vabatahtlikuna Trumpi kampaania heaks.

Jää sulab.