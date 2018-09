Dnepri pahemal kaldal

Me teame Kiievit küll iidse idaslaavi pealinnana ja loeme tema vanuseks üle 1500 aasta. Vähem aga teadvustame, et Kiiev on enamuse sellest ajast tähendanud ainult Dnepri paremkaldal asunud linna (no umbes nii, nagu Tartugi on enamuse ajast tähendanud ainult Emajõe paremkaldal asunud linna). Praeguse Kiievi vasakkaldal elanud inimesi loeti kuni aastani 1923 Tšernigovi kubermangu alamateks.

Nagu Tartuski Emajõe luhtadel, kippus sellel Dnepri vasakkaldal kevaditi suurvesi üle kallaste. Sellegipoolest elasid seal inimesed. Vasakkalda asustust tunti Mykilska slobodaa nime all, selle elanikud ehitasid oma majad kõrgetele vaiadele ja olid valmis suurvee ajal ümber lülituma paaditranspordile (siinkohal selgituseks, et Mykilska ei ole üldse mingi keelt murdev värdnimi, vaid on omastav ukraina nimest Mõkola, mille vaste on vene keeles Nikolai).